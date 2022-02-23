«Фонтанка»: Власти Санкт-Петербурга проверят законность сегодняшней акции в поддержку республик Донбасса

Власти Санкт-Петербурга, как пишет интернет-издание «Фонтанка», проверят законность сегодняшней акции в поддержку республик Донбасса. Она прошла на Дворцовой площади города, также участники устроили шествие по Невскому проспекту. Как сказали «Фонтанке» в Смольном, заявок на проведение мероприятия они не получали. В то же время, по словам чиновников, из-за праздника горожане гуляли по центру города флагами, что не запрещено.

Сами участники утверждали, что организаторами выступили представители провластных организаций.