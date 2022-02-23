Зеленский заявил, что неоднократно предлагал Путину поговорить

Президент украины Владимир Зеленский также считает, что Россия должна быть в числе стран-гарантов безопасности Украины. Он отметил, что не может предсказать дальнейшие шаги властей ДНР и ЛНР, но заверил, что дальнейшие действия украинской власти будут зависеть от действий руководства России.