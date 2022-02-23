57% опрошенных украинцев не доверяют действующему президенту Зеленскому, — социологическая группа «Рейтинг»

57% опрошенных украинцев не доверяют действующему президенту Зеленскому, — об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг». Столько же не доверяют мэру Киева Виталию Кличко, следует из данных исследования, которые публикует УНIАН. На выборах Зеленского готовы поддержать 24,6%, Порошенко — 18%.

Опрос проводился 11-18 февраля.

Фото: «Если бы выборы Президента проводили в ближайшее время, за кого бы вы проголосовали? Среди всех %/ Среди тех, кто намерен голосовать и определился, %» — «Рейтинг»