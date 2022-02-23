ОАЭ планируют заказать у Китая 12 самолетов L-15 для диверсификации поставщиков — агентство WAM

Министерство обороны ОАЭ заявило о планах покупки у Китая легких штурмовиков L-15 для расширения разнообразия поставщиков военной техники.
Военно-воздушные силы ОАЭ эксплуатируют в основном самолеты, которые производят США и Франция.
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Министерство обороны ОАЭ заявило о планах покупки у Китая легких штурмовиков L-15 для расширения разнообразия поставщиков военной техники.
Военно-воздушные силы ОАЭ эксплуатируют в основном самолеты, которые производят США и Франция.