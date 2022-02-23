СК РФ заявляет об установлении 85 лиц из структур Украины, причастных к применению запрещенных средств ведения войны

Следственный комитет РФ заявляет, что ведомство установило 85 лиц из ВСУ и других структур Украины, отдающих и выполняющих приказы о применении запрещенных средств ведения войны в Донбассе.



Также в СК заявили, что имеются доказательства причастности к военным преступлениям с 2014 года в Донбассе бывших и нынешних военных чинов Украины.