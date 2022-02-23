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16:04, 23 февраля 2022

Более 7 тысяч беженцев из республик Донбасса подали заявления на получение материальной помощи

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Ранее российский президент поручил выделить каждому уехавшему из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей. Главы регионов, куда направились беженцы, тем временем запросили дополнительные средства.

Денег нужно больше — призвали губернаторы руководство Единой России на совещании с региональными отделениями партии. На нём обсудили вопрос оказания помощи беженцам, эвакуированным в Россию с востока Украины. Увеличить почти вдвое сумму в день на человека — до полутора тысяч рублей предложил глава Рязанской области Николай Любимов. Примерно такие же цифры озвучил его коллега в Пензенской области Олег Мельниченко, сообщает агентство ТАСС. Беженцев сейчас главным образом принимает Ростовская область. На это утро туда приехали почти 7 тысяч человек, половина из них дети. Санатории, базы отдыха, оздоровительные лагеря, а также временные пункты — там размещают людей из Донбасса. Региону по распоряжению президента России перевели 5 миллиардов рублей, по 10 тысяч каждому. Несколько тысяч уже получили деньги на личные счета, рассказали в региональном правительстве. Беженцев уже приняли 12 регионов, в том числе Воронежская, Рязанская, Пензенская, Московская области. Почти везде в них власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Некоторые беженцы жаловались на неразбериху и многочасовое ожидание.

Российскую границу пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса.

Число беженцев при ухудшении ситуации в ДНР и ЛНР может достичь полумиллиона человек, предупредил глава МЧС России Александр Чуприян. По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, из Донбасса вывезены больше 30-ти тысяч детей.


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