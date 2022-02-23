На бирже в Москве вновь дешевеет рубль

Рубль продолжает снижение. Аналитики утверждают, что это связано с украинскими событиями.

После нейтрального старта, который фиксировали в первой половине дня, доллар и евро подорожали более чем на полтора процента. Американская валюта торгуется по 80 рублей 16 копеек, а европейская по 91-ому рублю.

Как отмечает агентство «Интерфакс», прежде всего валюта слабеет из-за сохраняющихся политических и санкционных рисков после признания независимости самопровозглашённых республик Донбасса. Также продолжают поступать и другие сообщения, которые увеличивают тревожность — например, про новые обстрелы, призыв резервистов Украины, или про то, что США могут ввести санкции в отношении «Сбера» и ВТБ.

О новых ограничениях американский президент Джо Байден объявил накануне. Он сказал, что это «первый транш» финансовых санкций. Они, помимо прочего, затронули госкорпорацию ВЭБ, оборонный банк Промсвязьбанк и их дочерние организации.

В свою очередь цены на энергоресурсы растут. Нефть марки Brent торгуется на лондонской бирже почти по 96.70 долларов, а цена на тысячу кубометров газа впервые в этом году превысила тысячу долларов