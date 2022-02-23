Депутат Европарламента Манфред Вебер встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской

«В Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Тихановской. Всем тем, кто борется за свободу и демократию, рискуя своей жизнью, потому что они мечтают о лучшем будущем, мы здесь, чтобы сказать: мы на вашей стороне», — написал политик в Twitter.