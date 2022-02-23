ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР поддерживают 73% россиян

Большинство россиян сообщили, что в той или иной степени знают о том, что президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР в связи с обращением их руководителей (92%), хорошо знают и читали об этом подробности 66% граждан. Четверть слышали об этом без подробностей (26%). Не слышали о событии 8%.

Выразили поддержку решению президента о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками большинство россиян – 78%. Скорее не поддерживают это решение 14% опрошенных.