Bloomberg: Ситуация вокруг Украины привела к потере российскими миллиардерами значительной части их состояния

В списке миллиардеров планеты, который регулярно публикует американское информагентство, указывается, что два десятка российских олигархов, на фоне украинских событий потеряли более тридцати млрд долларов. Состояние Геннадия Тимченко, многолетнего друга российского президента, в этой связи сократилось на шесть с половиной миллиардов после того, как Великобритания запретила ему въезд в страну и заморозила его активы. С аналогичными потерями столкнулся и его партнер по компании Новатэк Леонид Михельсон, а также президент Лукойла Вагит Алекперов. Всего состояние 23 богатейших людей России с начала года сократилось до $343 млрд, тогда как в конце 2021 года оно составляло $375 млрд, передает агентство. Также сообщается, что минфин США ввел санкции в отношении детей российских чиновников — Бортникова, Фрадкова и Кириенко. Блумберг отмечает, что санкции против признания президентом Путиным ЛДНР могут стать причиной еще большего сокращения состояний российских олигархов.

Ограничения Евросоюза коснулись почти всего состава Госдумы и почти трех десятков российских юридических и физических лиц.