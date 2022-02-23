Премьер-министр Белоруссии: армию РБ в ближайшие годы ждет масштабное переоснащение

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, такой масштабной программы в армии республики никогда не было. Он отметил, что к этому «обязывает само время». Головченко считает, что в последние годы белорусское общество чувствует, что силовые вооруженные силы — «тот хребет, на который может опереться государство в непростые моменты».
2022-02-23T14:09:52+03:00
2022-02-23T14:55:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984296-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3626666.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:09, 23 февраля 2022
Загрузка комментариев...