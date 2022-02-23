Евросоюз в ближайшие часы должен обнародовать новый пакет санкций в отношении России

Как выяснили СМИ, в список попали известные чиновники и пропагандисты.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущий Владимир Соловьев, глава RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИДа Мария Захарова и министр обороны Сергей Шойгу больше не смогут пересечь границы стран Евросоюза, пишет интернет-издание The Insider* со ссылкой на источники в структурах ЕС. Помимо этого, все их активы за границей, если таковые имеются, будут заморожены. В санкционном списке оказался и банк «Россия», который в СМИ неоднократно связывали с приближенными президента. Официально эта информация пока не подтверждается

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель говорил, что ограничительные меры коснутся сразу нескольких крупных банков России и порядка 30 физических и юридических лиц, которые, по мнению Запада, причастны к признанию независимости ЛНР и ДНР и, как следствие, вторжению на Украину. В связи с этим в санкционный список попадут и все 351 депутат, которые голосовали за подписание президентов Владимиром Путиным этого документа.

Ранее о введении санкций в отношении России заявили в Канаде, Великобритании, Японии, Австралии и США.

— Власти РФ* считают иностранным агентом