США угрожают ввести санкции против крупнейших российских банков, «Сбера» и ВТБ, если РФ продолжит вторжение на Украину

Несколько часов назад президент Джо Байден объявил о первых ограничительных мерах после признания ЛНР И ДНР.

«Да кто вообще, во имя Господа, думает Путин, дает ему право объявлять новые так называемые страны на территориях, принадлежащих его соседям?» — заявил президент США Джо Байден, объявляя о введении санкций против Кремля за начало вторжения в Украину. Вчера под санкции — причем в самом жестком варианте, попали Госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк, который занимается оборонными сделками. Организации были внесены в список особых лиц, что означает их исключение из банковской системы США, запрет торговать с американцами и заморозку их активы в США. Под санкции попал и российский госдолг — операции на вторичном рынке с новыми облигациями запрещаются — что означает, что российское правительство будет отрезано от западного финансирования. В черные списки попали еще несколько десятков компаний, имеющих отношение к ВЭБу и Промсвязьбанку, включая футбольный клуб ЦСКА, а также сын главы ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников, сын директора российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова Петр Фрадков (возглавляет Промсвязьбанк) и сын первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко Владимир Кириенко, который возглавляет корпорацию ВК, в которую входят Одноклассники и вконтакте. Сегодня и в ближайшие дни будут объявлены санкции против российских элит и членов их семей. И если России продолжит вторжение в Украину, в чем Белый Дом убежден, США введет санкции против крупнейших российских банков, отрезав их от своей финансовой системы, и запретит экспорт технологий в Россию.

После вчерашнего обращения Джо Байдена, 43 члена американского Конгресса от обеих партий написали открытое письмо президенту США, призвав заручиться поддержкой Конгресса, прежде чем отправлять войска в…Украину. Байден все это врем заявлял, что не намерен направлять в страну американские войска.