Замглавы комитета ГД по СНГ: число жителей Донбасса, желающих получить гражданство РФ, растет

В Донбассе уже живет более 775 тыс. российских граждан, и еще около 110 тыс. подали заявления на получения или ждут, когда их паспорта оформят, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
2022-02-23T13:34:07+03:00
2022-02-23T13:56:04+03:00
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13:34, 23 февраля 2022
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