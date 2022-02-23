Замглавы комитета ГД по СНГ: число жителей Донбасса, желающих получить гражданство РФ, растет

В Донбассе уже живет более 775 тыс. российских граждан, и еще около 110 тыс. подали заявления на получения или ждут, когда их паспорта оформят, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.