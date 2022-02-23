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13:34, 23 февраля 2022

Замглавы комитета ГД по СНГ: число жителей Донбасса, желающих получить гражданство РФ, растет

Фото: Эхо Москвы
Фото: Эхо Москвы

В Донбассе уже живет более 775 тыс. российских граждан, и еще около 110 тыс. подали заявления на получения или ждут, когда их паспорта оформят, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.


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