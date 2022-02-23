Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что не располагает информацией о разработке ядерного оружия Киевом

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас у Украины есть все, чтобы решить проблемы с ядерным оружием, в стране отсутствует система обогащения урана, но и этот вопрос — дело техники. Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
2022-02-23T13:33:37+03:00
2022-02-23T13:34:32+03:00
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13:33, 23 февраля 2022
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