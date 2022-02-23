Футбольный клуб ЦСКА из-за санкций может потерять возможность сотрудничать с американскими рекламодателями

Спортивная компания попала под ограничения вместе со своим владельцем Внешэкономбанком.

Санкции вероятно приведут к тому, что армейский футбольный клуб может забыть о бизнесе в США, об этом пишет сетевое издание «Чемпионат.ком». По его оценке, исключены будут контракты, например, с производителем одежды Nike.

Также бывший исполнительный директор клуба «Локомотив» Алексей Киричек сказал интернет-порталу, что у ЦСКА в целом могут возникнуть сложности с расчётами в долларах и взаимоотношениях со всеми организациями с головным офисом в Соединённых Штатах. Он допустил, что трудности могут затронуть и работу с социальными сетями.

В то же время, эксперт заключил, что санкции США для ЦСКА не так страшны — по-настоящему клубу нужно опасаться, если подобные ограничения введёт Евросоюз и Великобритания.

ЦСКА — не первый клуб российской футбольной лиги, который попал под санкции США. В конце 2020-ого года это же произошло и с грозненским «Ахматом».