Гражданам Украины могут разрешить свободное владение огнестрельным оружием

Сегодня Верховная рада проголосовала за соответствующий законопроект в первом чтении. Как говорится в пояснительной записке, государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств. Огнестрельное оружие у граждан станет сдерживающим фактором для значительной части преступников. Депутаты также проголосовали за сокращение сроков подготовки документов ко второму чтению, передает ТАСС.
2022-02-23T13:03:13+03:00
2022-02-23T13:03:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984264-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:03, 23 февраля 2022
Загрузка комментариев...