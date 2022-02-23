Гражданам Украины могут разрешить свободное владение огнестрельным оружием

Сегодня Верховная рада проголосовала за соответствующий законопроект в первом чтении. Как говорится в пояснительной записке, государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств. Огнестрельное оружие у граждан станет сдерживающим фактором для значительной части преступников. Депутаты также проголосовали за сокращение сроков подготовки документов ко второму чтению, передает ТАСС.