На Дворцовую площадь в Петербурге вышли несколько сотен человек, чтобы принять участие в акции в поддержку ДНР и ЛНР

Участники мероприятия пояснили, что им предстоит собрать живую фразу «Своих не бросаем», сообщает «Фонтанка». Сверху это может снять коптер. Один из координаторов заверил, что мероприятие согласовано. Люди пришли сами, в том числе чтобы поддержать беженцев. Это представитель «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии Единой России».