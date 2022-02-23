На Дворцовую площадь в Петербурге вышли несколько сотен человек, чтобы принять участие в акции в поддержку ДНР и ЛНР

Участники мероприятия пояснили, что им предстоит собрать живую фразу «Своих не бросаем», сообщает «Фонтанка». Сверху это может снять коптер. Один из координаторов заверил, что мероприятие согласовано. Люди пришли сами, в том числе чтобы поддержать беженцев. Это представитель «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии Единой России».
2022-02-23T12:15:14+03:00
2022-02-23T12:15:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:15, 23 февраля 2022
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