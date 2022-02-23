МИД Украины рекомендует украинцам покинуть РФ

Сообщается, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.
2022-02-23T11:34:58+03:00
2022-02-23T11:34:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 23 февраля 2022
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