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11:34, 23 февраля 2022

МВД Белоруссии сообщило, что страна готова принять беженцев из Донбасса

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун рассказал, что в первую волну войны через Белоруссию прошли более 160 тыс. украинцев. По его словам, сейчас инфраструктура и компетентные органы страны готовы оказать помощь жителям Донбасса.

При этом Бегун понадеялся, что в этот раз их число будет не таким большим, как в прошлый раз.


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