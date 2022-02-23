В Баку призвали МИД РФ исправить публикацию в соцсети о Туркманчайском договоре

Как отметили в азербайджанском МИД, в тексте соглашения не упоминается понятие «Восточная Армения», использованное в публикации.

Согласно распространенному сообщению азербайджанского внешнеполитического ведомства, в МИД Азербайджана считают, что в публикации допущена ошибка, искажающая текст договора. В связи с этим в ведомстве выразили сожаление и удивление.

Накануне на страницах МИД России в «Фейсбуке» были опубликованы материалы Историко-документального департамента министерства, посвященные годовщине подписания Туркманчайского мирного договора, завершившего русско-персидскую войну 1926-1828 гг.