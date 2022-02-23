Z Архив новостей новости
5 10 6 526
10:39, 23 февраля 2022

Уже 12 регионов России приняли беженцев из Донбасса, они находятся в 230 ПВР

Число регионов, куда они приедут, будет увеличиваться, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. 800 беженцев из Донбасса, которые обратились за медпомощью. Врио главы МЧС добавил, что более 96 тыс. беженцев уже приехали в Россия из ДНР и ЛНР. По его оценкам, их число может вырасти до полумиллиона.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Максим Шевченко журналист

Без Украины Россия неполноценная Ахметов, Порошенко, Коломойский, Балога, Медведчук — пять хозяев Украины. И ни один ничем не обязан Кремлю. С ними, по сути, и ведётся война и торговля…

5 177 6 62269 16.02
Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 206 6 22774 18.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 297 6 33057 19.02
Блоги

+ Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Накануне президент Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Это вызвало крайне негативную реакцию ведущих западных стран…

5 59 6 6646 22.02
8читать ;смотреть
Блоги

Посол России в США: В отношении России санкции не решат ничего Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен…

5 45 6 5361 07:35
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 88 6 11120 17.02
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 100 6 12971 17.02
Блоги

Вячеслав Володин: Очень ответственный день Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов…

5 59 6 7671 22.02
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Психология нападения гопника В принципе, осталось только создать экономику Украины — и процесс политического формирования страны можно считать завершенным. Не останавливайся, Владимир Владимирович!..

5 96 6 46193 16.02
Блоги

+ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 01:19 Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР «Обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР и ДНР функций по поддержанию мира»...

5 152 6 24548 21.02
8читать ;смотреть
Новости

The Insider* :Соловьев, Симоньян, Захарова и Толстой попали под европейские санкции Об этом сообщает также со ссылкой на свои источники и Радио Свобода*...

5 72 6 12150
Новости

В Минфине США подтвердили введение санкций против ВЭБ, «Промсвязьбанка», а также 42 их дочерних компаний Минфин США вводит повторные санкции против директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации президента России Сергея Кириенко…

5 32 6 21397
Новости

Блинкен отменил запланированную встречу с Лавровым По словам госсекретаря США, встреча с российским министром иностранных дел «не имеет смысла»...

5 32 6 14091
Блоги

Вячеслав Володин: Санкции против России всё равно будут. Они хотят остановить развитие нашей страны Они повторяют в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов…

5 68 6 14494 19.02
Блоги

МИД РФ: О захоронениях гражданских лиц в Донбассе Это — обнаруженное в 2021 году одно из многих массовых так называемых стихийных захоронений жертв украинской агрессии. По разным оценкам, таковых могут быть несколько десятков…

5 136 6 29941 17.02
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Две страны в одном флаконе Так для чего же памятник Сахарову? На самом деле, только для туристов. Пусть приедут, если не боятся России и увидят, что у нас и это есть. Кто-то скажет, что это признание заслуг академика Сахарова перед страной. А я скажу, что это шизофрения…

5 77 6 42752 16.02

Популярное за неделю

Новости

Фото ТАСС Жители Шахт утверждают, что из города исчезли военные, которых было много в прошлые дни

5 25 6 49871
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы узнали о диверсантах, сумевших пробраться на химические объекты в ДНР, которые говорили на польском языке. Видимо, они как раз спрашивали, как дойти до Гляйвица…

5 42 6 105231 19.02
#слушать 49:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3623994
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 2588 20.02
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ну что, началось? Мои поздравления «Вот царь придёт — царь рассудит.» История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит…

5 67 6 329851 21.02
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
На данный момент понятно одно — начинается эксгумация СССР. Это уже копают. И вот эта украинская история, война, ночные ожидания бомбежек – это все только пролог…

5 65 6 110332 16.02
#слушать 51:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9446673
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5174231

Сегодня в эфире