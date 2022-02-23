Уже 12 регионов России приняли беженцев из Донбасса, они находятся в 230 ПВР

Число регионов, куда они приедут, будет увеличиваться, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. 800 беженцев из Донбасса, которые обратились за медпомощью. Врио главы МЧС добавил, что более 96 тыс. беженцев уже приехали в Россия из ДНР и ЛНР. По его оценкам, их число может вырасти до полумиллиона.