Глава Духовного собрания мусульман РФ: Мусульмане в РФ с пониманием отнеслись к признанию ДНР и ЛНР

«Ррешение о признании республик ДНР и ЛНР оправдано. Позиция России, признание республик — не для того, чтобы кто-то пострадал, наоборот, чтобы люди не умирали в Донбассе. Как сказано в Коране, кто убережет жизнь одного человека, спасет весь мир, а если убьет одного, как будто все человечество», — сказал Крганов РИА Новости.