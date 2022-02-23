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09:46, 23 февраля 2022

Глава Духовного собрания мусульман РФ: Мусульмане в РФ с пониманием отнеслись к признанию ДНР и ЛНР

«Ррешение о признании республик ДНР и ЛНР оправдано. Позиция России, признание республик — не для того, чтобы кто-то пострадал, наоборот, чтобы люди не умирали в Донбассе. Как сказано в Коране, кто убережет жизнь одного человека, спасет весь мир, а если убьет одного, как будто все человечество», — сказал Крганов РИА Новости.


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