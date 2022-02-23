В Казахстане из-за «недозволенных методов дознания» после массовых беспорядков умерло 6 человек

Об этом газете «Казахстанская правда» рассказал начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров. Ведомство уже получило эти дела и будет их расследовать. Однако другие случаи «недозволенных методов дознания», в которых не было погибших, Генпрокуратуре не передали, добавил Ожаров.
2022-02-23T09:42:19+03:00
2022-02-23T10:14:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:42, 23 февраля 2022
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