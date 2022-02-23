В Казахстане из-за «недозволенных методов дознания» после массовых беспорядков умерло 6 человек

Об этом газете «Казахстанская правда» рассказал начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров. Ведомство уже получило эти дела и будет их расследовать. Однако другие случаи «недозволенных методов дознания», в которых не было погибших, Генпрокуратуре не передали, добавил Ожаров.