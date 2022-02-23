The Insider* :Соловьев, Симоньян, Захарова и Толстой попали под европейские санкции

Всем им будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в Европе (если таковые имеются) будут заморожены.
Санкционные списки уже согласованы странами, официально и окончательно они будут приняты утром 23 февраля.
* — Власти РФ считают иноагентами.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Всем им будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в Европе (если таковые имеются) будут заморожены.
Санкционные списки уже согласованы странами, официально и окончательно они будут приняты утром 23 февраля.
* — Власти РФ считают иноагентами.