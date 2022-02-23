В России пока не обнаружен новый штамм коронавируса «дельтакрон»

Это гибрид «дельты» и «омикрона», сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства подчеркивают, что у экспертов мало данных о новом варианте ковида, и пока невозможно оценить его опасность. Об обнаружении «дельтакрона» сообщили кипрские ученые. Это произошло 8-го января.
2022-02-23T09:05:25+03:00
2022-02-23T09:05:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984192-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:05, 23 февраля 2022
Загрузка комментариев...