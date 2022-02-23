Лидеры стран НАТО проведут онлайн-встречу на фоне военного обострения вокруг Украины

Предстоящий саммит заставил президента Турции прервать африканское турне ради встречи с другими членами военного альянса. Западные издания обращают внимание на тесные связи Анкары как с Москвой, так и с Киевом и напоминают про готовность Реджепа Тайипа Эрдогана посодействовать переговорам между Россией и Украиной по кризису в Донбассе.

Генсек НАТО накануне заявил об усилении российской военной группировки в самопровозглашенных республиках. По мнению Йенса Столтенберга, это указывает на подготовку Москвы к дальнейшему вторжению вглубь Украины. При этом альянс по-прежнему призывает Россию отступить для эскалации.

Глава МИД Германии на этом фоне инициировала встречу с коллегами из стран «Большой семерки», которая состоится в удаленном формате.