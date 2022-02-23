США, как пишет агентство Bloomberg, при необходимости могут ввести санкции против российских банков ВТБ и Сбербанк

Соединенные штаты уже ввели ограничения в отношении госкорпорации ВЭБ, которой принадлежит 25 дочерних компаний. Под санкциями оказался и принадлежащий корпорации футбольный клуб ЦСКА. В список внесен и «Промсвязьбанк». Помимо этого, западным инвесторам теперь запрещено торговать российскими гособлигациями, которые будут выпущены с 1 марта. В документе фигурируют также фамилии сыновей главы ФСБ Александра Бортникова, экс-главы СВР Михаила Фрадкова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Дальнейшие меры будут приниматься, если вторжение продолжится, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

О рестрикциях в отношении России объявили также Япония и Австралия. Так, Токио запретит выдачу российских займов и заморозит активны ряда российских лиц. В Канберре заявили, что на Донбасс будут распространены крымские санкции, а для 8 членов совета безопасности России будет закрыт въезд.

Канада в свою очередь запретила гражданам и компаниям совершать сделки с суверенным долгом России. Аналогичные меры принимает и Великобритания. В санкционном списке оказались депутаты Госдумы, поддержавшие признание республик, а также 5 банков и олигархи Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги.

О подготовке к введению ограничений в отношении России заявили также главыы МИД на саммите G7.