Z Архив новостей новости
5 1 6 116
08:15, 23 февраля 2022

Al Jazeera: Королевство Тонга восстановило интернет спустя пять недель после январской стихии

На главном острове уже есть доступ к сети.

Сейчас специалисты ремонтируют второй кабель, который поможет обеспечить связью другие острова.

Ранее правительство Тонга сообщало о планах завершить ремонт данного кабеля к 20 февраля.

Напомним, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в королевстве 14 января этого года. 15 января сильный взрыв, что стало причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа и несколько небольших островов архипелага.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Максим Шевченко журналист

Без Украины Россия неполноценная Ахметов, Порошенко, Коломойский, Балога, Медведчук — пять хозяев Украины. И ни один ничем не обязан Кремлю. С ними, по сути, и ведётся война и торговля…

5 175 6 60657 16.02
Блоги

+ Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Накануне президент Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Это вызвало крайне негативную реакцию ведущих западных стран…

5 59 6 6566 22.02
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 205 6 22694 18.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 297 6 32937 19.02
Блоги

Калой Ахильгов адвокат, управляющий адвокатского бюро «KALOY.RU»

Выездное заседание. Что не так? Кадры из колонии, что мы видели вчера — этот сымитированный зал суда с флагами, эти картонные стены и обозначающие зал суда ленточки — все это не имеет никакого отношения к правосудию и закону…

5 90 6 55574 16.02
Блоги

Вячеслав Володин: Очень ответственный день Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов…

5 60 6 7640 22.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 88 6 11113 17.02
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 100 6 12946 17.02
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Владимир – собиратель земель русских и, конечно, миротворец Путин переписывает мировой порядок и с ним будут считаться, понимая, что он умеет принимать непростые решения. Многие думали, что он блефует, но не ожидали от Владимира жёстких ходов…

5 62 6 8541 22.02
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Психология нападения гопника В принципе, осталось только создать экономику Украины — и процесс политического формирования страны можно считать завершенным. Не останавливайся, Владимир Владимирович!..

5 96 6 46132 16.02
Блоги

+ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 01:19 Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР «Обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР и ДНР функций по поддержанию мира»...

5 151 6 24532 21.02
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Санкции против России всё равно будут. Они хотят остановить развитие нашей страны Они повторяют в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов…

5 68 6 14486 19.02
Блоги

МИД РФ: О захоронениях гражданских лиц в Донбассе Это — обнаруженное в 2021 году одно из многих массовых так называемых стихийных захоронений жертв украинской агрессии. По разным оценкам, таковых могут быть несколько десятков…

5 136 6 29934 17.02
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Две страны в одном флаконе Так для чего же памятник Сахарову? На самом деле, только для туристов. Пусть приедут, если не боятся России и увидят, что у нас и это есть. Кто-то скажет, что это признание заслуг академика Сахарова перед страной. А я скажу, что это шизофрения…

5 77 6 42721 16.02
Блоги

+ Владимир Путин: Вы думаете, что добро должно быть бессильным?.. 15:58 Владимир Путин: Вы думаете, что добро должно быть бессильным?.. Ответы на вопросы журналистов об использовании войск в ДНР и ЛНР, признании республик и обострении ситуации вокруг Украины…

5 78 6 23024 22.02
8читать ;смотреть
Интервью 2022

Александр Дынкин гость: Александр Дынкин президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН

Сегодня, на мой взгляд, Россия дает понять, что то геостратегическое отступление, которое началось опять же после окончания холодной войны, оно закончилось, что нужно говорить о новой архитектуре этой безопасности…

5 24 6 7149 18.02
#слушать 45:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Блинкен отменил запланированную встречу с Лавровым По словам госсекретаря США, встреча с российским министром иностранных дел «не имеет смысла»...

5 31 6 11645
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы узнали о диверсантах, сумевших пробраться на химические объекты в ДНР, которые говорили на польском языке. Видимо, они как раз спрашивали, как дойти до Гляйвица…

5 42 6 104949 19.02
#слушать 49:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3620878
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 36 6 9301 16.02
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ну что, началось? Мои поздравления «Вот царь придёт — царь рассудит.» История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит…

5 67 6 308758 21.02
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
На данный момент понятно одно — начинается эксгумация СССР. Это уже копают. И вот эта украинская история, война, ночные ожидания бомбежек – это все только пролог…

5 66 6 110196 16.02
#слушать 51:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9446597
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5174172

Сегодня в эфире