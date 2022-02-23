Al Jazeera: Королевство Тонга восстановило интернет спустя пять недель после январской стихии

На главном острове уже есть доступ к сети.

Сейчас специалисты ремонтируют второй кабель, который поможет обеспечить связью другие острова.

Ранее правительство Тонга сообщало о планах завершить ремонт данного кабеля к 20 февраля.

Напомним, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в королевстве 14 января этого года. 15 января сильный взрыв, что стало причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа и несколько небольших островов архипелага.