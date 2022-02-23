NBC News: Двух подростков задержали по подозрению в расстреле семьи в Детройте

Как сообщает местная полиция, подростки убили трех человек, в том числе пятилетнего ребенка. Мотивы убийства пока неизвестны, — добавили в ведомстве.

Тела убитых были найдены в воскресенье вечером в их доме на Эвергрин-роуд.