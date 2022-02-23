Украинские власти могут уничтожить данные на серверах и перенести конфиденциальную информацию из Киева

На подобный шаг они могут пойти в случае попыток России захватить украинскую столицу, сообщает РБК со ссылкой на интервью зампредседателя Госспецсвязи Виктор Жора изданию Politico.



Жора говорит, что это позволит сохранить данные, перенести их в новые места даже в случае захвата правительственных учреждений.