На подобный шаг они могут пойти в случае попыток России захватить украинскую столицу, сообщает РБК со ссылкой на интервью зампредседателя Госспецсвязи Виктор Жора изданию Politico.
Жора говорит, что это позволит сохранить данные, перенести их в новые места даже в случае захвата правительственных учреждений.
Украинские власти могут уничтожить данные на серверах и перенести конфиденциальную информацию из Киева
На подобный шаг они могут пойти в случае попыток России захватить украинскую столицу, сообщает РБК со ссылкой на интервью зампредседателя Госспецсвязи Виктор Жора изданию Politico.