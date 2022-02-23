По данным Мосбиржи Курс доллара остался на уровне 78,8 руб., евро снизился до 89

Ранее российский рынок пережил самый серьезный обвал за последние 8 лет. Падение фондовых индексов продолжается с января, однако оно ускорилось после признания независимости Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По мнению аналитиков, российский рынок теперь долго будет под давлением ситуации, связанной с Донбассом, а также грядущих санкций. На фоне этого дешевеет рубль. На старте торгов он продолжает свое снижение к доллару и евро.
2022-02-23T07:24:36+03:00
2022-02-23T07:24:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984152-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:24, 23 февраля 2022
Загрузка комментариев...