По данным Мосбиржи Курс доллара остался на уровне 78,8 руб., евро снизился до 89

Ранее российский рынок пережил самый серьезный обвал за последние 8 лет. Падение фондовых индексов продолжается с января, однако оно ускорилось после признания независимости Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По мнению аналитиков, российский рынок теперь долго будет под давлением ситуации, связанной с Донбассом, а также грядущих санкций. На фоне этого дешевеет рубль. На старте торгов он продолжает свое снижение к доллару и евро.