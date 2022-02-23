Престижной профессию военнослужащего считают 53% россиян

Иначе считает 19% жителей России, гласят данные фонда «Общественное мнение», которые опубликовало агентство «Интерфакс». В возрасте 18 до 30 лет престижной службу в армии называет 46% россиян.



При этом предпочтение призывной службе отдает лишь 16%, а за контрактную систему выступает 46% опрошенных.