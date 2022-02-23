Посол РФ в Канаде заявил, что санкции не должны сказаться на работе посольства. По словам Олега Степанова, страны продолжают контактировать по линии МИД.

«Сегодня у меня состоялась встреча с первой замминистра иностранных дел Канады Мартой Морган, разговор был в дипломатическом разрезе профессиональным и корректным. Канадская сторона изложила свою позицию, мы имели возможность изложить позицию РФ относительно той ситуации, в которой мы находимся сегодня. По моему впечатлению, канадская сторона по состоянию на сегодняшний день открыта, как и мы, к продолжению дипломатических контактов по линии министерств иностранных дел», — поделился наблюдениями дипломат.