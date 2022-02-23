Антонов: Новые антироссийские санкции ничего не поменяют, РФ привыкла развиваться в условиях западных ограничений

Антонов заявил, что новые антироссийские санкции ничего не поменяют, РФ привыкла развиваться в условиях западных ограничений. Посол РФ в Вашингтоне считает, что санкции против России больно ударят по мировым рынкам и гражданам США, но не заставят Москву пересмотреть внешнеполитический курс.

Дипломат также заявил, что США не заставили Киев начать переговоры с ДНР и ЛНР, а вместо этого «накачивали» Украину оружием. По его словам, Вашингтон не сделал ничего, что могло бы убедить Киев в необходимости выполнять Минские договоренности. Вместо этого США поощряли бездействие украинского режима, уверен дипломат.