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05:53, 23 февраля 2022

Премьер-министр Австралии сообщил о введении санкций против России

Премьер-министр Австралии сообщил о введении санкций против России. Они обусловлены признанием Москвой ЛНР и ДНР.

«Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью», – заявил Скотт Моррисон.


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