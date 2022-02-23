В России могут начать высылать мигрантов за коррупцию, вождение в нетрезвом виде и другие правонарушения. Соответствующий законопроект готовят в МВД, передает ТАСС. Документ предполагает введение новых механизмов по осуществлению контроля за пребыванием в стране мигрантов.

«В связи с этим предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции, а также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений, составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России», — сообщили в пресс-центре МВД.