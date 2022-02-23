Кулеба: У нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия

Дмитрий Кулеба заявил, что у Запада нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия. Глава МИД Украины отметил, что ни в Киеве, ни в Вашингтоне не знают, когда может начаться российское «вторжение». Министр подчеркнул, что единственным возможным вариантом считает «действовать настолько быстро, насколько мы можем».

Кулеба добавил, что Украина не просит у США перебрасывать войска, речь идет лишь о поставках вооружения. «Но в высших интересах поддержания мирового порядка и защиты интересов США за рубежом предоставить Украине столько помощи, сколько возможно», — сказал он.