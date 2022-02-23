Блинкен, говоря о дальнейшей судьбе нормандского формата, заявил, что «тот вопрос лучше задать президенту Путину».



«Насколько мы можем видеть по тем действиям, которые он предпринял, он отверг его и по сути разорвал Минские соглашения, ради реализации которых и был создан нормандский формат. То, что мы видели сейчас, за последние сутки, похоже на окончательное аннулирование «Минска» со стороны России», – сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что стоит узнать у российского президента, как он видит дальнейшее развитие этой ситуации.