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02:06, 23 февраля 2022

Блинкен, говоря о дальнейшей судьбе нормандского формата, заявил, что «тот вопрос лучше задать президенту Путину»

Блинкен, говоря о дальнейшей судьбе нормандского формата, заявил, что «тот вопрос лучше задать президенту Путину».

«Насколько мы можем видеть по тем действиям, которые он предпринял, он отверг его и по сути разорвал Минские соглашения, ради реализации которых и был создан нормандский формат. То, что мы видели сейчас, за последние сутки, похоже на окончательное аннулирование «Минска» со стороны России», – сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что стоит узнать у российского президента, как он видит дальнейшее развитие этой ситуации.


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