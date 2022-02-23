Канада вводит экономические санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Сегодня в координации с ее союзниками и партнерами Канада анонсирует первый этап экономических санкций. Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании так называемых республик, мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними», — сказал Трюдо.