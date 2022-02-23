В ВЭБ заверили, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства, даже несмотря на американские санкции. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ своей миссии по развитию российской экономики, подчеркнули в госкорпорации.

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов. ВЭБ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты», — сообщили в пресс-службе.