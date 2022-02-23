Представитель американской администрации заявил, что санкции США в дальнейшем могут затронуть Сбербанк и ВТБ.

«Позвольте мне быть предельно ясным, ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая Сбербанк и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти 750 миллиардов долларов», – заявил он в ходе специального телефонного брифинга для журналистов.