Z Архив новостей новости
5 65 6 4078
00:22, 23 февраля 2022

Путин: Интересы России и безопасность граждан для нас безусловны

Путин в ходе видеообращения по случаю Дня защитника Отечества отметил, что сейчас международная ситуация «складывается непросто». Активность НАТО и расшатывание системы контроля над вооружением таят опасности, заявил президент.

Владимир Путин считает, что сейчас обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей. «ВС РФ служат надежной гарантией мирной жизни граждан. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что интересы России и безопасность граждан безусловны, «будем и дальше развивать армию и флот». Президент РФ добавил, что по результатам проверок и учений видно, что подготовка и слаженность российской армии серьезно возросли.

Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, обратил внимание президент РФ. Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для прямого и честного диалога, а также поиска дипломатических выходов из самых сложных проблем.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Жители Ростовской области в социальных сетях массово жалуются на наплыв беженцев из непризнанных ЛДНР Они ожидают от беженцев такого же «наглого поведения» как в 2014 году…

5 82 6 252881
Новости

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии Поправки предлагают штрафовать граждан на сумму до 5-ти тысяч рублей или отправлять под арест до 15-ти суток…

5 68 6 5810
Блоги

+ Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Накануне президент Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Это вызвало крайне негативную реакцию ведущих западных стран…

5 58 6 6339 12:46
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 205 6 22548 18.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 294 6 32723 19.02
Блоги

Вячеслав Володин: Очень ответственный день Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов…

5 60 6 7564 08:18
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 88 6 11089 17.02
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 100 6 12891 17.02
Новости

Геращенко: В Донбассе начали массово грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию «Мародеры могли бомбить квартиры не наугад, а целенаправленно»...

5 79 6 31859
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Пусть знают наших Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму…

5 132 6 17547 16.02
Новости

Фото: Александр Рюмин/ТАСС В Brand Analytics заявили, что россияне в соцсетях поддержали признание ЛНР и ДНР За первые 3 часа после обращения Путина 86 % пользователей поддержали решение президента, тогда как только 14% — были против.

5 46 6 6586
Новости

Фото ТАСС Шольц: Сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания Канцлер Германии заявил, что поручил Минэкономики обратиться к регулятору…

5 160 6 22820
Новости

Санкции, введенные против Российской Федерации странами Запада, не являются легитимными, — Захарова Единственный инструмент руководителей западных стран против нас…

5 34 6 5212
Блоги

+ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 01:19 Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР «Обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР и ДНР функций по поддержанию мира»...

5 156 6 24471 21.02
8читать ;смотреть
Новости

Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР Об этом президент сказал в ходе телеобращения к россиянам…

5 59 6 56017
Новости

Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами Указы только что опубликованы на сайте Кремля…

5 156 6 68992

Популярное за неделю

Новости

Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины Это было сделано на фоне признания Россией ДНР и ЛНР…

5 85 6 132102
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
На данный момент понятно одно — начинается эксгумация СССР. Это уже копают. И вот эта украинская история, война, ночные ожидания бомбежек – это все только пролог…

5 66 6 109758 16.02
#слушать 51:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3620878
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 36 6 9127 16.02
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ну что, началось? Мои поздравления «Вот царь придёт — царь рассудит.» История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит…

5 67 6 283585 21.02
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы узнали о диверсантах, сумевших пробраться на химические объекты в ДНР, которые говорили на польском языке. Видимо, они как раз спрашивали, как дойти до Гляйвица…

5 42 6 104604 19.02
#слушать 49:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9446509
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5174079

Сегодня в эфире