Путин: Интересы России и безопасность граждан для нас безусловны

Путин в ходе видеообращения по случаю Дня защитника Отечества отметил, что сейчас международная ситуация «складывается непросто». Активность НАТО и расшатывание системы контроля над вооружением таят опасности, заявил президент.

Владимир Путин считает, что сейчас обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей. «ВС РФ служат надежной гарантией мирной жизни граждан. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что интересы России и безопасность граждан безусловны, «будем и дальше развивать армию и флот». Президент РФ добавил, что по результатам проверок и учений видно, что подготовка и слаженность российской армии серьезно возросли.

Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, обратил внимание президент РФ. Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для прямого и честного диалога, а также поиска дипломатических выходов из самых сложных проблем.