В американской администрации заявили, что власти рассматривают все возможные санкции против РФ

В американской администрации заявили, что власти рассматривают все возможные действия, продумывая возможные санкции против РФ. «Что касается президента Путина, то я просто повторю то, что президент говорил, что все варианты действий продолжают рассматриваться», – заявил представитель администрации США.

Он также отметил, что санкции против России, связанные со SWIFT, остаются на повестке дня. По словам представителя американской администрации, ограничения не являются самоцелью, а лишь призваны сдержать российскую «агрессию» и предотвратить жертвы на Украине.