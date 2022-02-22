В «Промсвязьбанке» прокомментировали введение американский санкций. Там заявили, что санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка, поскольку заранее были проведены все необходимые мероприятия.

В «Промсвязьбанке» объяснили, что американские санкции накладывают ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте. Это касается и использования карт банка на территории государств, объявивших санкции. При этом все операции в рублях, рублевые депозиты физлиц и предприятий, а также операции с картами «Мир» под ограничения не попадают.