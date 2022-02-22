Зеленский объявил налоговые каникулы на Украине.
Также он заявил, что сейчас на Украине нет необходимости в полной мобилизации. При этом президент отметил, что в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов территориальной обороны.
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Зеленский объявил налоговые каникулы на Украине.
Также он заявил, что сейчас на Украине нет необходимости в полной мобилизации. При этом президент отметил, что в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов территориальной обороны.