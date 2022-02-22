Z Архив новостей новости
5 2 6 122
22:22, 22 февраля 2022

Замглавы Минобороны: из ДНР и ЛНР прибыли уже около ста тысяч беженцев

Беженцев из Донбасса уже около ста тысяч, из них почти 30 тысяч — дети, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. «Женщин, детей, стариков, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 тысяч 865 детей», — сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации РФ.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Жители Ростовской области в социальных сетях массово жалуются на наплыв беженцев из непризнанных ЛДНР Они ожидают от беженцев такого же «наглого поведения» как в 2014 году…

5 82 6 251342
Новости

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии Поправки предлагают штрафовать граждан на сумму до 5-ти тысяч рублей или отправлять под арест до 15-ти суток…

5 56 6 5086
Блоги

+ Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Накануне президент Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Это вызвало крайне негативную реакцию ведущих западных стран…

5 58 6 6144 12:46
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 205 6 22487 18.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 293 6 32634 19.02
Новости

Геращенко: В Донбассе начали массово грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию «Мародеры могли бомбить квартиры не наугад, а целенаправленно»...

5 78 6 30981
Блоги

Вячеслав Володин: Очень ответственный день Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов…

5 59 6 7509 08:18
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 88 6 11075 17.02
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 100 6 12868 17.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Пусть знают наших Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму…

5 131 6 17536 16.02
Новости

Фото ТАСС Шольц: Сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания Канцлер Германии заявил, что поручил Минэкономики обратиться к регулятору…

5 159 6 22529
Новости

Фото: Александр Рюмин/ТАСС В Brand Analytics заявили, что россияне в соцсетях поддержали признание ЛНР и ДНР За первые 3 часа после обращения Путина 86 % пользователей поддержали решение президента, тогда как только 14% — были против.

5 43 6 6487
Блоги

+ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 01:19 Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР «Обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР и ДНР функций по поддержанию мира»...

5 156 6 24423 21.02
8читать ;смотреть
Новости

Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР Об этом президент сказал в ходе телеобращения к россиянам…

5 59 6 55953
Новости

Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами Указы только что опубликованы на сайте Кремля…

5 156 6 68851
Новости

Фото Reuters Глава МИД ФРГ: «Северный поток — 2» заморожен Анналена Бербок отметила, что власти Германии «всегда предупреждали, что это входит в число подготовленных мер»...

5 69 6 12738

Популярное за неделю

Новости

Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины Это было сделано на фоне признания Россией ДНР и ЛНР…

5 89 6 128843
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
На данный момент понятно одно — начинается эксгумация СССР. Это уже копают. И вот эта украинская история, война, ночные ожидания бомбежек – это все только пролог…

5 65 6 108936 16.02
#слушать 51:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3620878
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 36 6 8773 16.02
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ну что, началось? Мои поздравления «Вот царь придёт — царь рассудит.» История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит…

5 62 6 258125 21.02
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы узнали о диверсантах, сумевших пробраться на химические объекты в ДНР, которые говорили на польском языке. Видимо, они как раз спрашивали, как дойти до Гляйвица…

5 42 6 104153 19.02
#слушать 49:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9446321
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5173947

Сегодня в эфире