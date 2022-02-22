Замглавы Минобороны: из ДНР и ЛНР прибыли уже около ста тысяч беженцев

Беженцев из Донбасса уже около ста тысяч, из них почти 30 тысяч — дети, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. «Женщин, детей, стариков, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 тысяч 865 детей», — сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации РФ.