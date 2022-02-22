Санкции, введенные против Российской Федерации странами Запада, не являются легитимными, — Захарова

«Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас, для того, чтобы сдерживать наше развитие», — заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в интервью BBC. Ранее сообщалось о том, что МИД РФ принял решение эвакуировать персонал загранучреждений на Украине.