Санкции, введенные против Российской Федерации странами Запада, не являются легитимными, — Захарова

«Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас, для того, чтобы сдерживать наше развитие», — заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в интервью BBC. Ранее сообщалось о том, что МИД РФ принял решение эвакуировать персонал загранучреждений на Украине.
2022-02-22T21:40:30+03:00
2022-02-22T21:40:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:40, 22 февраля 2022
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