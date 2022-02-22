Около 82 млн россиян полностью привиты от COVID-19

18 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 59,7%. «Цифра фактически приблизилась к восьмидесяти двум миллионам», — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1». Министр отметил, что в это число входят и те, кто ревакцинировался от коронавируса.