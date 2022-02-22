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21:00, 22 февраля 2022

Украинский кризис показал, что ЕС слишком сильно зависит от российского газа, — Урсула фон дер Ляйен

Фото Reuters
Фото Reuters

Председатель Европейской комиссии добавила, что если Россия обострит ситуацию на Украине, то ЕС не замедлит принять новые меры помимо уже введенных сегодня санкций. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями ЕС окажутся 351 депутат Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц.


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