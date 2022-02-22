Украинский кризис показал, что ЕС слишком сильно зависит от российского газа, — Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии добавила, что если Россия обострит ситуацию на Украине, то ЕС не замедлит принять новые меры помимо уже введенных сегодня санкций. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями ЕС окажутся 351 депутат Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц.